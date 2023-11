Philipsen werkt hard aan weddenschap met vriendin Melanie, Van der Poel doet meteen voorstel

Heel wat renners zijn aan hun voorbereiding op het nieuwe wegseizoen bezig. De renners van Alpecin-Deceuninck maken al indruk.

Mathieu van der Poel liet al enkele keren van zich spreken tijdens zijn voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. Woensdag werd hij nog in het gezelschap van Belgisch kampioen Remco Evenepoel gespot.

Zijn ploegmaat Jasper Philipsen is echter nog altijd in België en laat ook stevig met zich spreken. Niet op de fiets, maar wel met zijn loopschoenen. Philipsen liep donderdagochtend een halve marathon in 1u45min, of 4:45 min/km.

Weddenschap

Wereldkampioen Mathieu van der Poel reageerde meteen op Strava door een voorstel te doen aan Philipsen. "Volgende week nog eentje op stage?", reageerde Van der Poel. Alpecin-Deceuninck gaat volgende week namelijk op stage naar Benicasim.

Maar Philipsen kan ook aan het trainen zijn voor zijn weddenschap met zijn vriendin Melanie. Zij daagde hem uit om een halve marathon te lopen. Philipsen is dus goed voorbereid om die uitdaging aan te gaan.