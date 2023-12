Michel Wuyts doet opvallende vaststelling over Sven Nys en Jurgen Mettepenningen

Het crossseizoen is zo'n twee maanden oud en er waren al heel wat spannende crossen. Maar daarbuiten blijft het verdacht stil.

Vorige zaterdag in Kortrijk was een bijzonder spannende cross. Ploegmaats Iserbyt en Vanthourenhout streden er tegen Nederlands kampioen Van der Haar en de Britse kampioen Mason.

Iserbyt probeerde Van der Haar in de bochten klem te zetten om Vanthourenhout te laten wegrijden. Achteraf begreep Van der haar dat ploegenspel van Pauwels Sauzen-Bingoal wel.

Enkele jaren geleden zou daar wel moord en brand over geschreeuwd worden. Ook Michel Wuyts stelt vast dat het rustig is in het veld. "Geen gehakketak, geen venijnig gesis van kaalhoofdige teamleider, stammenoorlogen blijven uit", zegt hij bij HLN.

"De vetes zijn gaan liggen. Rede is in de hoofden geslopen. Nu niet Van Kasteren, maar Sven Nys de oppositie leidt, is ook sauzenman Mettepenningen een voorbeeld van hoffelijkheid", stelt Wuyts nog vast.

Sweeck en Vanthourenhout

Maar veel is er in het veldrijden niet nodig zodat er een vete ontstaat. Op het BK dit jaar was er een opstootje tussen Sweeck en Vanthourenhout. Sweeck vond dat hij gehinderd werd door Vanthourenhout in de materiaalpost.

Een dag later in Otegem ging hun vete gewoon verder. Sweeck dwong Vanthourenhout de materiaalpost in. Vanthourenhout reageerde terug door "sukkelaar" te roepen. Veel is er dus niet nodig.