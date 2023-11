Lars van der Haar maakt duidelijk wat hij vindt van ploegenspel Iserbyt en Vanthourenhout

Lars van der Haar startte snel in Kortrijk, maar de Nederlander kon net niet winnen. De Nederlandse kampioen moest tevreden zijn met plek twee.

Lars van der Haar moest achteraf toegeven dat zo snel starten misschien niet het beste idee was. Hij kreeg eerst het gezelschap van Michael Vanthourenhout en daarna ook van Eli Iserbyt en Cameron Mason.

De Brit probeerde aan te vallen, maar viel. Daardoor zat Van der Haar alleen met ploegmaats Vanthourenhout en Iserbyt. Zij probeerden het ploegspel te spel en Iserbyt probeerde Van der Haar in de bochten af te remmen.

"Het is bij ons ook al gebeurt. Daar gaan we niet moeilijk over doen", zei Van der Haar achteraf. "Natuurlijk zie ik het voor mezelf graag anders omdat ik hier graag win. Maar ja, het hoort er een beetje bij."

Klassement X2O Trofee

Vanthourenhout viel in de laatste ronde nog, maar Van der Haar reed op de fiets van de Europese kampioen. Van der Haar kon daardoor Iserbyt niet meer bij de lurven grijpen, maar deed wel een goede zaak in het klassement.

Dat door de vijftien bonificatieseconden die hij in het begin kon pakken. "Op de streep verlies ik er weer één en de overwinning. Dat is nog steeds heel zuur, maar ik pak wel negen seconden. Dat is wel weer fijn."