Tour-organisatie spaart renners in 2025, maar waarschuwt Evenepoel en co ook

In 2024 krijgen de renners in de Tour een rit over gravel voorgeschoteld. In 2025 start de Tour in Noord-Frankrijk, maar kasseien zijn er niet.

Tour-organisator ASO presenteerde donderdag het parcours van de eerste drie etappes van de Tour van 2025. Er wordt gestart in Lille en daar blijft het Tour-circus ook de eerste drie dagen.

Maar een kasseienrit zit daar dus verrassend niet in. "Door de keuze die we hebben gemaakt voor de start- en finishplaatsen, hadden de kasseien in de eerste etappe moeten zitten”, zegt parcoursbouwer Thierry Gouvenou bij L'Equipe.

"Die liggen namelijk allemaal in het zuiden van de regio." Maar ASO koos er bewust voor op de kasseien niet op te zoeken. We zijn niet zo gek om de renners al op de eerste dag over de kasseien te sturen.

Geen kasseien in 2025, later wel

"Daarom hebben we dat idee uit ons hoofd gezet. De kasseien komen terug, maar niet in 2025", waarschuwt Gouvenou Evenepoel en co. In 2022 moesten de renners de kasseien voor de laatste keer trotseren in de Tour.

Tussen Lille en Wallers-Arenberg lagen over 157 kilometer toen elf kasseistroken. Het was de etappe waarbij Wout van Aert Jonas Vingegaard moest terugbrengen na twee fietswissels en Primoz Roglic viel door een strobaal.