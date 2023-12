🎥 Tim Merlier wint op bizarre wijze sprint in strandrace van journalist-wielrenner

Er is meer dan alleen cross op zondag. Zo was er in Bredene ook een strandrace. En daar deed schoon volk aan mee, zoveel is duidelijk.

Yves Lampaert, Jonas Rickaert en Timothy Dupont. Het waren maar enkele van de mensen aan de aftrap van de strandrace in Bredene. Uiteindelijk zouden het wel drie anderen zijn die op het podium zouden gaan eindigen. Strandrace van Bredene: net aan tweedene. Gefeli ⁦@MerlierTim⁩, straf spurtje. pic.twitter.com/cJy2rPRZqn — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) December 3, 2023 Na een heel spannende race kregen we een sprint tussen Tim Merlier en Thijs Zonneveld voor de overwinning. Het was uiteindelijk Merlier die het haalde, al was de manier waarop hij de sprint naar zich toe trok op z'n minst gezegd bizar te noemen. Hij duwde zijn fiets uiteindelijk vlak voor de rijdende Thijs Zonneveld, om zo de sprint alsnog te winnen. Jasper Ockeloen vervolledigde het podium. Bij de vrouwen haalde ex-Ronde van Vlaanderenwinnares Grace Verbeke het.