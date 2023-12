Indrukwekkende Eli Iserbyt rondt fenomenale inhaalrace goed af

In Flamanville kregen we de zesde Wereldbeker van het seizoen alweer voor de kiezen. En dat leverde spektakel op in Frankrijk.

Pim Ronhaar nam snel het heft in handen en kreeg zo'n vijftien seconden voorsprong, terwijl Eli Iserbyt heel slecht gestart was. En dus moest de leider in de Wereldbeker aan een ferme inhaalrace beginnen, die hij wel heel snel aanvatte.

Alweer zege in Frankrijk

Met van der Haar en Nieuwenhuis in het wiel ging hij aan de achterstand knabbelen, om vervolgens het gat zelf te dichten. En over te nemen en naar de leiding te rijden. Ook Lars van der Haar ging op en over Ronhaar, maar naar Iserbyt toerijden zat er niet meer in.

Van der Haar en Ronhaar wisten wel hun podiumplekje vast te houden, maar de zege was dus voor Iserbyt. Die verstevigt ook meteen zijn leidersplaats in de stand om de Wereldbeker en mag zo stilaan dromen van de drie klassementen - een doel dat Iserbyt zich dit seizoen heeft gesteld.