Sven Nys legt uit waarom zijn zoon dubbelt en is ook kritisch: "Eigenwijs"

Thibau Nys reed zaterdag al in de Superprestige van Boom, maar kwam ook zondag aan de start in de Wereldbeker van Flamanville. Voor het eerst 'dubbelen' in een toch al zwaar seizoen voor de jonge Belg.

Rest de vraag: waarom uitgerekend nu twee crossen afwerken in hetzelfde weekend? "Het is het laatste weekend in een lange reeks", aldus vader Sven Nys bij Sporza voorafgaand aan de clash in het Franse Flamanville.

"Thibau vertrekt maandag op stage en is er twee weken tussenuit. Hij keert terug voor de cross in Namen, vandaar dat het nog even kon. En hij crosst ook graag, dus we moeten hem vaker tegenhouden dan motiveren."

Conditioneel goede Nys

"Goed zijn op de tweede dag? Ik kon dat ook, maar niet toen ik 21 was. Dat had wel wat jaren nodig, maar we gaan het bekijken wat het gaat geven in Flamanville", blikte Nys vooruit naar de wereldbekercross in Frankrijk.

"Het gaat de laatste weken wel opnieuw steady met Thibau, maar er zitten nog wat crossfoutjes in. Er zit nog wat nonchalance in of misschien is hij te eigenwijs om dingen te proberen waar hij misschien vroeger van de fiets zou kunnen. Ik spreek hem daar ook over aan, misschien dat ik tegen hem meer durf zeggen dan tegen een ander."