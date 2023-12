Thibau Nys overweegt ingrijpende zaken na nieuwe offday: "Drastische veranderingen nodig"

In de Superprestige van Boom kon hij met een zesde plaats de schijn nog ophouden, een dagje later ging hij in Flamanville opnieuw helemaal onderuit. En dus overweegt Thibau Nys een langere pauze dan eerst gedacht.

Thibau Nys wou nog een laatste keer zien wat er nog in de tank zat, alvorens een stage in te lassen en zo twee weken uit het veld te verdwijnen. In Flamanville werd hij uiteindelijk pas negentiende, op bijna vijf minuten van winnaar Iserbyt.

Het lijkt op te zijn bij Nys, die dat zelf ook ootmoedig toegeeft bij Het Laatste Nieuws: "Fysiek is het gewoon echt op. Ik heb bewezen in Boom en in Dublin dat ik kan vechten, maar fysiek gaat het gewoon even niet meer."

Drastische veranderingen

En dus overweegt hij zijn pauze langer te maken dan eerst voorzien: "Ik moet geen overhaaste beslissingen maken, maar ik plak er misschien wel een week bij. De batterij is helemaal leeg en dat kan een tijdje duren voor ze opnieuw opgeladen is."

"Ik denk niet dat dit iets is dat ik op één of twee weken kan oplossen. We moeten nu ook niet meteen in paniek schieten. Ik moet eerst even samenzitten met mijn trainer. Maar het is wel een feit dat ik nu even volledig stil sta. Het valt misschien nog te redden, maar er zullen drastische veranderingen moeten gebeuren", geeft hij nog aan.