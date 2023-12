Over zes weken is het al zover: kopman kent zijn eerste koers van 2024 bij Soudal Quick-Step

Heel wat renners zijn ondertussen aan hun voorbereiding aan het nieuwe seizoen begonnen. Julian Alaphilippe kent ondertussen zijn eerste koers van het jaar.

Julian Alaphilippe, die begint aan zijn elfde seizoen bij Soudal Quick-Step, had in 2023 alweer niet zijn beste seizoen. Hij won in februari wel de Faun-Ardèche Classic en in juni de tweede rit in de Dauphiné.

Maar daar bleef het ook bij voor de tweevoudige ex-wereldkampioen. Voor zijn (voorlopig) laatste seizoen bij Soudal Quick-Step trekt Alaphilippe naar Australië voor de Tour Down Under, de eerste WorldTour-koers van 2024.

Eerste deelname sinds 2014

Op 16 januari, over zo'n zes weken, gaan ze in Australië alweer van start. Voor Alaphilippe is het de eerste keer sinds 2014 dat hij nog eens naar Australië trekt. Toen werd Alaphilippe 4de in het jongerenklassement.

"Ik ben erg blij om mijn seizoen in de Tour Down Under te beginnen. Ik herinner me dat ik daar tien jaar geleden mijn eerste koers met het team reed toen ik nog maar een neoprof was", stelt Alaphilippe.

"Ik heb veel mooie herinneringen aan de race, de ongelooflijke fans en het geweldige weer, en ik kijk ernaar uit om terug te keren aan de start en daar onze vele supporters weer te ontmoeten."