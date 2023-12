Sven Nys wijst ook naar Thibau Nys zelf: "Hij wil maar niet luisteren"

Thibau Nys trok aan de alarmbel na de cross in Flamanville. Vader Sven Nys legt de oorzaak ook bij zijn zoon zelf.

Thibau Nys begon uitstekend aan het veldritseizoen met overwinningen in Beringen, Waterloo en de Koppenbergcross. Maar sindsdien gaat het steeds meer bergaf met Nys. Met dit weekend als dieptepunt.

Nys trok na de Wereldbeker in Flamanville zelf aan de alarmbel en verklaarde dat hij helemaal leeg is. Hij zou nu op stage gaan met Lidl-Trek, maar volgens coach Paul Van Den Bosch moet Nys nu vooral rusten.

Verkeerde bandenkeuze

Volgens vader Sven Nys was de slechte prestatie in Flamanville, een 19de plaats, ook deels de schuld van Thibau Nys zelf. Omdat Nys een andere bandenkeuze maakte dan de rest van de renners.

"Hij is de enige van het peloton die met grifo's rondrijdt. Hij is een beetje eigenwijs, dat zit er nog altijd in. Ik heb het hem al drie keer gezegd, maar hij wil niet luisteren", zei hij bij Sporza.

Grifo's zijn vooral geschikt voor snelle en droge omlopen, rhino's zijn dan weer trager maar zijn wel beter voor in de modder. En de rhino's waren de betere keuze in Flamanville.