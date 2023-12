Golazo trekt al heldere conclusie: "Uiteraard kijken we uit naar komst Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar..."

Elke dag komen we een beetje dichter bij het aantreden van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Al lijkt de conclusie van de voorbije maanden dat de cross ook zonder hen kan overleven.

Van de blitzstart van Thibau Nys, de overname door de constant presterende Eli Iserbyt tot de brede waaier aan winnaars: het veldritseizoen heeft de verwachtingen al meer dan ingelost. Dat vinden ze ook bij veldritorganisator Golazo.

"Bijna alle cyclocrossen van Beringen tot Dublin hebben een ongeziene spektakelwaarde getoond. Denk maar aan de heroïsche 'gevechten' op de Koppenberg, in Niel, Overijse, Kortrijk en Dublin. Zelden hebben we zo’n spannende en gevarieerde seizoensstart gezien bij de mannen", zegt Christophe Impens aan Wielerkrant.

THIBAU NYS ONDER DE MOOIE ONTDEKKINGEN

Verschillende mooie prestaties zitten nog vers in het geheugen. "We waren getuige van enkele mooie ontdekkingen zoals Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis, en uiteraard de knappe zege van Thibau Nys op de Koppenberg. De Europese titel van Michael Vanthourenhout was een verrassing, maar absoluut dik verdiend!"

© photonews

"Ook Eli Iserbyt bevestigt ieder weekend dat hij in bloedvorm verkeert", gaat Impens verder. Bij de dames gaat het iets meer in één richting. "Bij de vrouwen is er uiteraard de suprematie van Fem Van Empel, maar is het ook mooi om te zien dat Ceylin Alvarado en Lucinda Brand helemaal terug aan de top staan."

GOED NIVEAU MET OF ZONDER WOUT EN MATHIEU

Kortom: de cross heeft de veldritliefhebber al heel veel gegeven, in afwachting van de komst van Van Aert en Van der Poel. "Uiteraard kijken we uit naar de komst van Wout en Mathieu, maar wij zijn echt wel tevreden met het huidige, hoge niveau van de cyclocrossen."