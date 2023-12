Mathieu van der Poel zegt waarom hij toch niet helemaal tevreden is na boerenjaar

Een boerenjaar, zo kan het seizoen van Mathieu van der Poel gerust bestempeld worden, met winst op het WK en in twee Monumenten. Maar helemaal voldaan? Dat is Van der Poel niet.

In zijn interview met Marca heeft Van der Poel verschillende onderwerpen behandeld. Ook werd hem gevraagd naar een inschatting van zijn seizoen? "Het was heel goed. Ik begrijp dat het een bijzondere en intensieve campagne is geweest."

Kan Van der Poel na 2023 nog even goed doen? "Ik weet dat dit jaar moeilijk te herhalen zal zijn, maar ik ga hard werken en ik ga mijn beste enthousiasme gebruiken om het te herhalen. Ik ben een van die mensen die altijd alles geeft."

VAN DER POEL IN REGENBOOGTRUI

Van tevredenheid of voldaanheid is dus absoluut geen sprake. "Ik ben nooit tevreden, ik wil altijd verbeteren. De honger blijft hetzelfde. Ik wil belangrijke wedstrijden winnen in de regenboogtrui. Ik wil deze trui op de best mogelijke manier eren. Voor mij is het feit dat ik 'm dit jaar heb kunnen veroveren absoluut een droom die uitkomt."