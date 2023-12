Optimisme van Tour-directeur heeft veel te maken met Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel: dit zijn de redenen

De Tour-directeur ziet het allemaal wel goedkomen. Voornamelijk Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel hebben voor mooie herinneringen gezorgd. Dat sterkt Christian Prudhomme om positief vooruit te kijken naar 2024.

Na de voorstelling van de Tour de France van 2025 werd Christian Prudhomme al ruimschoots opgevoerd. De Fransman is nu ook nog eens in gesprek gegaan met de Spaanse krant AS. De aanstaande Tour-deelname van Remco Evenepoel kan hem wel bekoren, zoveel is duidelijk.

Prudhomme liet al blijken dat Evenepoel volgens hem een enorme impact kan hebben en stuurt nog wat lovende woorden zijn kant op. Vooral van de weerbaarheid van Evenepoel is de Tour-baas fan. "Wat hij in de Vuelta deed was geweldig, hij gaf niet op."

© photonews

Van enige kritiek op de Tour - er wordt gevreesd voor een saai verloop in 2024 door de zware slotritten - ligt Prudhomme niet wakker. "Ik denk aan het WK in Glasgow, hoeveel kritiek er was in de dagen vooraf, en de spectaculaire overwinning die Van der Poel daarna behaalde. Meer dan wat dan ook willen we een geweldige koers zien."