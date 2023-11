Tour-baas Prudhomme onthult wat hij verwacht van Remco Evenepoel in de Tour de France

Remco Evenepoel maakt in 2024 wellicht zijn debuut in de Tour. Christian Prudhomme, de Tourbaas, kijkt alleszins uit naar zijn komst.

Remco Evenepoel liet de Tour dit jaar nog links liggen, maar in 2024 staat de Belgische kampioen wellicht wel aan de start van de Franse grote ronde. Tour-baas Christian Prudhomme kijkt alleszins uit naar zijn komst.

"Uiteraard zullen Vingegaard en Pogacar de grote favorieten zijn. Maar Evenepoel heeft wel die X-factor, dat onverwachte en briljante. Hij kan de boel plots helemaal op zijn kop zetten", zegt Prudhomme bij Sporza.

Weerbaarheid in de Vuelta

De Tour-baas was vooral onder de indruk van de Vuelta die Evenepoel reed. Hij zakte toen wel door het ijs voor het eindklassement, maar sloeg in de dagen daarna wel terug met twee ritzeges en ook de bergtrui.

"Ik dacht dat hij zou opgeven, maar we zagen het tegendeel. Hij heeft er nog een spektakel van gemaakt met zijn aanvallen", zegt Prudhomme daarover.

In tegenstelling tot Johan Museeuw denkt Prudhomme wel dat Evenepoel wel kan meedoen voor de eindzege. "Hij kán winnen. Maar wat zeker is, is dat hij zijn stempel zal drukken op de koers en dus ook op de eindzege."