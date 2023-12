Ploegleider doet boekje over Jonas Vingegaard: "Vind het eigenlijk niet kunnen"

Jonas Vingegaard staat bekend als een bijzonder rustige persoon. Ploegleider Grischa Niermann doet eens een boekje open over de sommige fratsen van de Deen.

Jonas Vingegaard won dit jaar voor de tweede keer op rij de Tour. De Deen staat bekend als een bijzonder timide persoon en dat uit zich ook tijdens hoe hij zich gedraagt tijdens de koers.

"Het maakt hem niet uit dat wanneer hij in de gele trui pakt en zijn sokken grijs en niet meer wit zijn na drie weken. Ook loopt hij rond op Birkenstocks", zegt ploegleider Grischa Niermann bij Wieler Revue.

Volgens Nierman is Vingegaard nog meer zichzelf als hij in het middelpunt van de belangstelling staat. En dat uit zich ook nog op een andere manier, stelt Niermann nog. Want Vingegaard is ook soms verstrooid.

Benen scheren

"Ik hamer er altijd op dat hij zijn benen tijdig scheert. Voor een stage bijvoorbeeld. Zowel in het voorjaar als vlak voor de Tour had hij minstens een centimeter haar op zijn benen", onthult Niermann.

Het scheren van de benen is iets heilig in het peloton, maar Vingegaard ligt er dus niet wakker van. "Maar ik lach met hem mee. Hij trekt zich gewoon weinig aan van de etiquette in het peloton."

"Ik vind het eigenlijk niet kunnen en ik geef het aan zodra de koers eraan komt. Maar zo is hij, heel relaxed", stelt Niermann nog.