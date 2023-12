Mathieu van der Poel openhartig over zijn vriendschap met Remco Evenepoel

Mathieu van der Poel vertoeft al een hele tijd in Spanje om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. En daar komt hij geregeld Remco Evenepoel tegen.

Al bijna twee maanden vertoeft Mathieu van der Poel in het Spaanse Calpe om zich voor te bereiden op het nieuwe wielerseizoen. De wereldkampioen veldrijden en op de weg traint vooral zijn uithouding.

En in Calpe vertoeft ook Remco Evenepoel. Van der Poel spreekt ook af met de Belgische kampioen om te trainen. De voorbije maanden zo'n vier of vijf keer in totaal, de twee komen dan ook goed overeen.

Geen concurrenten

"De relatie met hem is anders dan die met Wout. Cru gezegd is hij geen concurrent in de koersen die ik rijd", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad. Al zou dat vanaf volgend jaar wel eens anders kunnen worden.

Evenepoel wordt namelijk gelinkt aan een deelname aan de Ronde van Vlaanderen, terwijl Van der Poel zijn voorjaar wil rekken tot Luik-Bastenaken-Luik. "Maar ik weet niet of hij mij daar echt als een concurrent ziet", lacht Van der Poel.