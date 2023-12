Olympische droom voor het veldrijden opnieuw levendig: dit is het plan

Komende zondag staat in Vermiglio, in Val di Sole, voor de derde keer een Wereldbeker veldrijden op het programma. En de organisatie droomt nog groter.

In 2021 stonden Wout van Aert en Tom Pidcock nog aan de start, vorig jaar was Mathieu van der Poel de grote trekpleister. Maar dit jaar staat geen van de Grote Drie aan de start in de sneeuw van Val di Sole.

Maar desondanks willen ze er in Val di Sole nog een mooie editie van maken. En ze denken ook aan de toekomst. Een WK of als demonstratiesport op het programma van de Olympische Winterspelen krijgen.

Wat de Spelen in Turijn (in februari 2026, nvdr.) betreft, is het aan de UCI om het veldrijden in het olympisch programma te krijgen. Maar de tijd begint te dringen", zegt organisator Fabio Sacco bij Het Nieuwsblad.

"En of de UCI ooit zal kiezen voor een WK in de sneeuw, daar heb ik ook mijn twijfels over", zegt Sacco nog. Hij wil zijn regio vooral promoten en veldrijden is daar een onderdeel van.