Average Rob mag niet starten in cross van Diegem: "Eén iemand steekt stokken in de wielen"

Average Rob gaat geen sportieve uitdaging uit de weg. Hij wou uitpakken met een deelname aan de avondcross van Diegem.

Average Rob, de artiestennaam van Robert Van Impe, heeft een Youtubekanaal waarop hij heel wat sportieve uitdagingen laat zien. Hij heeft geregeld al eens een stunt gedaan met Mathieu van der Poel en wou dat ook doen in de avondcross van Diegem op 28 december, waar ook Tom Pidcock en Mathieu van der Poel starten.

Maar dat feestje gaat niet door, zo laat hij op X, het vroegere Twitter, weten. “Kent iemand nog een goeie cyclocross waar we mogen starten eind december? Want blijkbaar zijn we plots niet meer welkom op Diegem Cross.”

Nochtans zagen de organisaties dat helemaal zitten. “Even voor de duidelijkheid: de organisatie van Diegem en Flanders Classic zijn mega chaud om ons te verwelkomen en snappen het project volledig”, verduidelijkt Van Impe nog.

“Maar er is letterlijk één senior bij Belgian Cycling die stokken in onze wielen steekt. Mega spijtig… Het enige wat we altijd willen doen is onze Belgische sporten op een entertainende manier promoten.”

Christophe Impens van Golazo is duidelijk dat hij niet zomaar kan deelnemen, ook al heeft hij een Elite 2-licentie. “Rob, voor elke Belgische UCI cross moet je minstens 25 nationale punten hebben om te mogen starten en die punten moet je verdienen door enkele B-crossen te rijden”, klinkt het. “Je moet eerst minstens een tweede plaats rijden in een elite zonder contract cross (B-cross) of bijvoorbeeld vijf keer zevende worden.”