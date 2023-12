Het atypische parcours van Belgische crosser: zes keer op het podium, elk weekend een duidelijk plan en nu naar Val si Sole

Niet elke crosser gaat op hetzelfde ritme deze winter. Er zijn de crossers die later beginnen, er zijn er die voor alle klassementen gaan en er zijn er die nog heel andere beslissingen nemen. Anton Ferdinande mag in de laatste categorie gezet worden.

Anton Ferdinande heeft er al een interessant seizoen opzitten, waarbij hij liefst zes keer op het podium eindigde van een cross. Toch heeft u inderdaad nog niet te veel van hem gehoord in de 'Belgische' crossen of de televisiecrossen.

Daar is een duidelijke reden voor, want de Belgische crosser heeft deze winter voor een atypisch parcours gekozen. De eerste maanden van het seizoen bracht hij namelijk door in de USA, en toch wel met het nodige succes.

Amerikaans atypisch parcours

De 23-jarige jongeling van Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes met een verleden bij Bingoal - Pauwels Sauzen reed daar de ene podiumplaats na de andere. Hij won er onder meer de Charm City Cross eind september.

In acht crossen eindigde hij er bovendien in totaal zes keer op het podium, een keertje werd hij vierde en een keertje werd hij gediskwalificeerd. In de Wereldbeker van Waterloo werd hij vervolgens veertiende, ook goed voor de nodige UCI-punten.

De voorbije weken koos hij telkens voor een cross op zaterdag, omdat hij niet geselecteerd was voor de Wereldbekers en verkoos om geen buitenlandse trips te maken voor een andere cross. Bovendien was hij (door jetlag?) ook niet helemaal op zijn beste niveau.

Wereldbeker in Italië

Zondag staat hij wél aan de start in het Italiaanse Val di Sole, om daar - met een beperkter deelnemersveld - nog eens een slagje te slaan? De voorbije weken was hij een beetje op de weg terug naar boven.

Niel (18e) en Merksplas (18e) waren niet goed, maar Kortrijk (7e) en Boom (12e) doen toch weer het betere vermoeden. Op dat elan wil hij nu ongetwijfeld verder gaan. Om dan vanaf half december echt te gaan kapitaliseren op een beter wordende vorm.