Sneeuw of niet in Val di Sole? Organisator geeft uitsluitsel

Zondag wordt in Val di Sole de volgende wereldbekermanche gereden. Het is uitkijken of het opnieuw een sneeuwcross wordt.

De renners trekken zondag naar het Italiaanse Val di Sole voor de volgende cross in de Wereldbeker. De organisatie kan nu al bevestigen dat er sneeuw zal liggen.

“Er was nog even twijfel toen er vorige vrijdag veel regen was gevallen en alle sneeuw plots weg was, maar zaterdag werden we - met een dik pak sneeuw - alweer geholpen door de weergoden”, zegt Chris Mannaerts van organisator Flanders Classics aan Het Nieuwsblad.

Wie de weersvoorspellingen bekijkt ziet dat er zeker al tot zondag om en bij de twintig centimeter sneeuw ligt waar de cross verreden wordt.

Een parcours uitbouwen in de sneeuw is niet eenvoudig. “Bij elke cross tekenen we vooraf een plan uit. Normaal gezien blijft dat traject 100% hetzelfde wanneer we ook effectief beginnen te bouwen, maar bij een sneeuwcross moeten we toch altijd wat meer improviseren”, besluit Mannaerts.