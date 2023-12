Vader van Amy Pieters komt met nieuwe update over zijn dochter

Bijna twee jaar geleden sloeg het noodlot toe voor Amy Pieters. De Nederlandse kwam zwaar ten val op training in Calpe.

23 december 2021 zal voor Amy Pieters altijd een speciale datum blijven. De wielrenster kwam ten val in de buurt van Calpe en moest in Alicante een operatie ondergaan die haar leven redde.

Ze lag maanden in coma en is pas sinds dit jaar echt aan de revalidatie kunnen beginnen. Heel wat renners deden al hun duit in het zakje om de nodige centen te verzamelen voor haar revalidatie.

Zo schonk Remco Evenepoel een regenboogtrui om te veilen voor de Amy Pieters Funding. Die financiële bijdragen zijn nodig om haar de beste revalidatie te geven.

“Dat geld hebben we zeker straks nodig wanneer ze in de revalidatiekliniek wordt ontslagen”, zegt vader Peter Pieters in RIDE Magazine. “Dan zou ze bijvoorbeeld terugvallen op slechts een of twee uur in de week logopedie, terwijl ze dat dagelijks nodig heeft om vooruitgang te boeken.”

“Het afgelopen jaar hebben we met het geld van de funding bijvoorbeeld een douche beneden in haar woning kunnen maken, waardoor ze nu in de weekends naar huis kan. Ook hebben we daar een speciale fiets voor haar gekocht. Het betekent veel voor ons dat mensen uit het wielrennen hier nog altijd zo mee bezig zijn.”