Donderdag nog gewonnen, maar Pauwels Sauzen-Bingoal laat ex-wereldkampioen vertrekken

Pauwels Sauzen-Bingoal neemt eind dit jaar afscheid van de Nederlander Ryan Kamp. Donderdag won de Nederlander nog zijn eerste wedstrijd van het seizoen in Rucphen.

Met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout heeft Pauwels Sauzen-Bingoal al twee uitstekende profs in zijn rangen. Sinds vorig seizoen is daar ook de Nederlander Ryan Kamp bij gekomen, maar hij vertrekt straks.

Kamp, die op 12 december 23 wordt, rijdt sinds 2019 voor het team van Jurgen Mettepenningen. In 2020 pakte hij de wereldtitel bij de beloften in Dübendorf, in 2021 werd Kamp Europees kampioen op de VAM-berg. Maar vanaf 1 januari scheiden de wegen dus.

En daar heeft de ploeg een goede reden voor. "We hebben deze winter de keuze gemaakt om extra budget te investeren in onze uitgebreide beloftenkern. We willen volop die kaarten trekken", zegt Jurgen Mettepenningen bij WielerFlits.

Naar het kamp Roodhooft?

Kamp heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden, maar zijn toekomst zou wel verzekerd zijn. Er zou een akkoord in de maak zijn bij een ploeg waar Kamp zich ook wat meer kan focussen op de weg. De broers Roodhooft zijn dan de logische optie.