Sven Vanthourenhout heeft duidelijk zijn favoriet voor cross in Val di Sole

Zondag wordt de wereldbekermanche van Val di Sole gereden. Bondscoach Sven Vanthourenhout denkt te weten wie zal winnen.

Het wordt een cross met veel afwezigen in Val di Sole. Veel renners zien een cross in de sneeuw niet zitten en trekken op stage. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal denken ze daar duidelijk anders over. Eli Iserbyt trekt als leider naar Italië, eerste achtervolger Pim Ronhaar is niet van de partij.

Het is uitkijken of ook Michael Vanthourenhout aan de start komt. “Hij kent door omstandigheden een dipje, maar is wel de man die op dergelijk terrein, zoals we in Val di Sole gaan krijgen, zich als een van de besten uit de slag kan trekken”, klinkt het bij de bondscoach aan Pickx.

“Natuurlijk moet zijn fysieke paraatheid in orde zijn. Wat betreft technische bagage heeft de Europese kampioen een voordeel op de rest. Er zijn een pak afwezigen in Italië en dat maakt de kans op een nieuwe zege voor hem nog groter.”

De sneeuwcross is een vaste waarde op de kalender geworden en Val di Sole wil binnenkort ook het WK veldrijden organiseren. “Een cross op sneeuw. We zijn dat de laatste tijd niet echt meer gewoon. In een ver verleden hadden wij ook wel eens een sneeuwcross in België. Hoelang is het ook al niet geleden dat we eens een Wereldkampioenschap hadden in de sneeuw? Misschien volgend jaar in Tabor?”, gaat Vanthourenhout verder.