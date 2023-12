Welkom terug, Wout! Van Aert vernedert de tegenstand bij comeback in Essen

De vraag was niet of Wout van Aert bij zijn comeback zou gaan winnen, maar eerder met hoeveel verschil. Of dat was toch wat iedereen vooraf dacht in Essen. Uiteindelijk liet hij het een halfuurtje spannend blijven, daarna trok hij een keertje door en reed hij iedereen op een hoopje.

Pidcock, van der Poel, Iserbyt, Nys, Ronhaar, Nieuwenhuis, Mason, Orts, Sweeck, Vanthourenhout, Vandeputte, Van der Haar, Kuhn, ... Het lijstje afwezigen was zo mogelijk haast groter dan het lijstje aanwezigen in Essen. Maar dankzij publiekslieveling Wout van Aert werd het wel een leuke koers voor alles en iedereen dat crossminded is. De comeback was er eentje met volgens van Aert zelf meer twijfels dan ooit. "Ik ben nog nooit met zo weinig voorbereiding aan mijn seizoen in het veld begonnen", klonk het. Knappe podiumplaatsen voor Jens Adams en Thijs Aerts Een ronde of twee-drie liet hij Adams, Aerts en Loockx enigszins in de waan dat hij misschien wel te pakken was. De eerste minuten was de beste start zelfs voor Zdenek Stybar, maar die viel helemaal terug. En ook Tom Meeusen kon bij zijn comeback nog niet helemaal overtuigen. Na een halfuurtje was van Aert ribbedebie, een ronde later brak de veer bij Jens Adams en Thijs Aerts. En daarna werd het een héél groot gat. Jens Adams verloor uiteindelijk 1 minuut en 35 seconden, Aerts vervolledigde het podium op 2 minuten 50. Van een klasseverschil gesproken.