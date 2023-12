Wout van Aert legt uit waarom hij exact dezelfde vraag heeft als zijn supporters en wat het aandeel van zijn trainer is

Er is één grote vraag die gesteld moet worden over Wout van Aert. Zowel hijzelf als zijn supporters moeten voorlopig het antwoord schuldig blijven, voorafgaand aan zijn terugkeer naar zijn "eerste liefde".

De vraag die op de lippen van de fans van Van Aert: hoe ver staat hij al gezien zijn beperkte veldrittraining? "Ik heb dezelfde vraag. Ik heb er geen goed idee over. Mijn trainingen zijn kalmer verlopen dan gewoonlijk. De focus ligt nog meer op het wegseizoen. Vroeger maakte ik onbewust van de cross ook nog doelen", aldus WVA voor de start.

Deze winter zal Van Aert zich een pak minder druk maken om de uitslagen. Dat begint dus al in de Exact Cross in Essen. "Het doel is vooral om mij te amuseren. Een resultaat ga ik er niet echt op plakken. Eerst en vooral ga ik de anderen proberen volgen en dan zien we wel", klinkt het wel bijzonder bescheiden.

VELDRIJDEN EERSTE LIEFDE VAN AERT

Ook het afwerken van een beperkt veldritprogramma kadert in zijn nieuwe aanpak. "Het veldrijden heeft nog een grote plek in mijn hart, maar soms moet je beslissingen met het hoofd nemen." Is het de keuze van nieuwe coach Mathieu Heijboer? "Ja en neen. Het is een idee dat Mathieu had, maar ik had na vorig seizoen al hetzelfde idee."