Zorgt blessure van Sanne Cant voor open BK? Laura Verdonschot schat concurrentie in

Op de Exact Cross in Essen heeft Laura Verdonschot opnieuw een podiumplaats kunnen veroveren. De Belgische won dit seizoen al enkele keren in Spanje en was donderdag nog de beste in Rucphen.

Laura Verdonschot was goed van start gegaan in Essen, maar iets over halfweg moest ze de Nederlandse Van Alphen en Norbert-Riberolle laten rijden. Ze werd uiteindelijk derde op iets meer dan een minuut.

"Het parcours vorderde zeker niet in mijn voordeel", zei Verdonschot achteraf. "Het werd zwaarder en zwaarder. Ik kwam op een gaatje te zitten en met de wind werd het moeilijk om dat nog opnieuw dicht te rijden."

Iets meer dan een maand voor het BK in Meulebeke heeft Verdonschot zo het goede gevoel wat te pakken. Nu Sanne Cant in de lappenmand ligt met een schouderblessure, stijgen de kansen misschien om haar hegemonie te doorbreken.

BK als hoofddoel

"We weten niet hoe zwaar die blessure uiteindelijk is, maar ik verwacht wel dat ze in orde zal zijn tegen 13 januari", stelt Verdonschot wel. Maar de Belgische vrouwen lijken dit jaar wel meer aan elkaar gewaagd.

"Het wisselt veel, ik denk dat de Belgen allemaal een stap vooruit hebben gezet dit jaar. Dat zie je ook in de uitslagen van de Wereldbeker. Laat ons hopen dat het een spannend kampioenschap wordt."

De beste Belgische wisselt veel door het seizoen. "Uiteindelijk maakt het niet uit wie eerste Belgische is in welke cross, uiteindelijk is enkel het resultaat op het BK belangrijk. Voor mij is het BK het hoofddoel en ik denk voor de meeste Belgen."