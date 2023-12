Mettepenningen geeft weinig geruststellende update over blessure Vanthourenhout

Michael Vanthourenhout heeft niet opnieuw kunnen winnen in de sneeuw van Val di Sole. De Europese kampioen sukkelt nog altijd met zijn schouder.

In 2021 werd Vanthourenhout tweede in Val di Sole, vorig jaar was hij er de beste. Dit jaar moest de Europese kampioen vrede nemen met een vierde plaats. Zijn beste resultaat sinds het EK begin november.

Maar Vanthourenhout heeft wel nog altijd veel last van zijn schouderblessure die hij opliep op 25 november in Kortrijk. Hij was op weg naar de zege, maar Vanthourenhout schoof toen onderuit en blesseerde zich.

Tot het einde van het seizoen

"Zijn schouder blijft een probleem", zei ploegmanager Jurgen Mettepenningen bij Play Sports. "Hij is nog altijd niet ontlast van de pijn. En ik vermoed dat de pijn nog een hele tijd niet zal weggaan."

"Volgens de dokter zal de pijn wellicht tot het einde van het seizoen duren. De enige remedie is een maand rusten, maar die tijd hebben we niet. Zijn schouder zal dus pas volledig kunnen herstellen na het seizoen."