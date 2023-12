Nederlandse zorgt voor totale verrassing in de Wereldbeker: "Het is idioot"

De Nederlandse Manon Bakker heeft verrassend genoeg de Wereldbeker in Val di Sole gewonnen. Voor Bakker de eerste overwinning in de Wereldbeker.

Na een lange strijd met Ceylin Alvarado reed Manon Bakker nog een gat van zo'n 15 seconden dicht. Ze ging op en over de Nederlandse leider en pakte zo haar eerste overwinning in de Wereldbeker.

Na haar derde plaats van vorig jaar kwam de zege van Bakker niet helemaal verrassend, maar ze klopte wel favorieten Alvarado en Pieterse. "Dit is mijn favoriete rondje en nu zeker", zei de Nederlandse achteraf.

Eerste zege in de Wereldbeker

"Het was glad en er waren veel stukken op power. Dat paste heel goed bij mij. Ik moest rustig blijven en mijn eigen wedstrijd rijden. Mijn coach zei dat ik voor mij moest blijven kijken."

Bakker was wel slecht van start gegaan en hoopte dat ze de kop van de wedstrijd nog terug zou zien. En Bakker wist hoe ze het moest aanpakken. "Zodra je gaat haasten, maak je fouten die niet nodig zijn. Dat was het doel."

"Dat ik hier voor het eerst win in de Wereldbeker, is echt ongelooflijk. Na twee keer derde (in Wereldbeker Overijse 2021 en Wereldbeker Val di Sole 2022, nvdr.) hoopte ik weer op het podium te eindigen. Maar om echt te winnen, dat is idioot."