Puck Moonen krijgt na stalking nu te maken met bodyshaming ... en reageert op haar manier zéér duidelijk

Wanneer Puck Moonen van zich laat horen, is dat altijd met een mening. Ooit werd ze gezien als een babe in het peloton, waardoor haar sportieve prestaties van geen belang leken volgens sommige 'fans'. Er was een stalkingverhaal, nu is er online haat.

In juni deelde Puck Moonen op haar Instagrampagina al hoe ze gestalkt werd door een mentaal zieke vreemde. In die periode deelde ze ook mee dat ze een moeilijke relatie had met voeding en dergelijke meer.

Ondertussen is de Nederlandse wielrenster gelukkiger dan ooit. Op de sociale media krijgt ze echter heel wat bagger over haar heen - zoals dat ook de voorbije jaren het geval was. Mensen noemen haar plots dik of zelfs 'een hammetje'.

Kritiek die Puck Moonen meteen ook publiekelijk aan de schandpaal weet te nagelen, door een aantal van de reacties die ze privé kreeg openbaar te delen met haar supporters via Instagram. Bodyshaming of fatshaming zal nooit het laatste woord krijgen.

"Het blijft een groot taboe in de sport en zeker in de vrouwensport. Ik ben niet dik en ik zie mezelf ook niet meer zo. Ik heb mijn moeilijke relatie met voeding pas enkele jaren geleden achter mij kunnen laten en er is zoveel bodyshaming in de sport."