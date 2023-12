Wout van Aert verrast en zegt welk kampioenschap er hij toch nog graag had bijgenomen en waarom

Wout van Aert heeft beslist om resoluut 'neen' te zeggen tegen de kampioenschappen. Al is het een beslissing met pijn in het hart: zeker één van de kampioenschappen uit het veld had hij er nog wel willen bijnemen.

Sinds de bekendmaking van zijn programma weet iedereen dat Van Aert past voor zowel het BK als het WK veldrijden. Was dat een moeilijke knoop om door te hakken? "Ja, toch wel. Het WK overslaan lag voor mij wel voor de hand, omdat dat toch pas ver in het seizoen volgt", geeft Van Aert aan.

Een streep trekken door het BK was verrassend genoeg iets moeilijker. "Het is jammer dat het BK samenvalt met de stage van de ploeg. Dat had ik misschien nog wel graag willen doen, maar dat paste niet echt in de planning. Daardoor is het inderdaad een beperkter programma geworden."

START VAN NIEUW SEIZOEN VOOR VAN AERT

Alles in het teken van de weg, dat is het mantra dat steeds weer terugkomt. "Om het verder over het wegseizoen te hebben, daar hebben we later nog tijd voor om over te praten. Ik wil eerst van de cross genieten." De door hem gewonnen veldrit in Essen beschouwt Van Aert als de start van een nieuw seizoen. "Dit is een deel van mijn voorbereiding."