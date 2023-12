BORA-hansgrohe reageert op uitgelekte informatie dat Uijtdebroeks gepest wordt

Thijs Zonneveld liet vandaag weten waarom Cian Uijtdebroeks om dwingende redenen vertrekt bij BORA-hansgrohe. De Duitse wielerploeg reageerde op de uitspraken.

Volgens Thijs Zonneveld is er sprake van pestgedrag tegenover Cian Uijtdebroeks en wil hij daarom om dwingende redenen de ploeg verlaten.

Vorig weekend kondigde Jumbo Visma aan dat hij onze landgenoot volgend jaar voor hen rijdt, terwijl hij nog een contract heeft bij BORA-hansgrohe. Het management van Uijtdebroeks reageerde dat alles geregeld is bij de UCI. “Ik kan dat met 100% zekerheid ontkennen. Het was zeker niet het geval”, zegt ploegleider Bernhard Eisel tegen GCN.

Hij was ook ploegleider tijdens de Vuelta van dit jaar, toen de miserie erg geweest zou zijn met onder andere een ‘Anti-Cian’-appgroep. “Hij had een team dat naar hem omkeek. Aleksandr Vlasov liet het team ook naar hem omkijken en, zoals ik er naar kijk, deden ze geweldig werk om hem te beschermen. We hebben alles gedaan wat we konden. Zo simpel is het. 100% nee.”

Eisel is de hele zaak ondertussen meer dan beu. “Ik zou zeggen dat we drie keer zoveel hebben gedaan dan voor Aleks. Als dat niet genoeg is, wordt het moeilijk. Wat de ondersteuning betreft, was het honderd procent voor hem in de koers. Ik wil niet meer zeggen. We hebben gedaan wat we konden en dat is het.”

Eisel herhaalt ook nog eens het standpunt van de ploeg. Een rechtszaak lijkt de enige mogelijke uitweg in dit dossier te worden, zo voegt hij er nog aan toe.