Uitgelekt! "Om deze dwingende reden wil Uijtdebroeks weg bij BORA-hansgrohe'

Cian Uijtdebroeks werd afgelopen weekend aangekondigd bij Jumbo Visma. Zijn huidige werkgever BORA-hansgrohe gaat daar echter niet mee akkoord.

Cian Uijtdebroeks heeft nog een contract voor 2024 bij BORA-hansgrohe en moet dat uitdoen, zo redeneert de Duitse wielerploeg. Een overstap is enkel mogelijk als de drie partijen – Uijtdebroeks, BORA-hansgrohe en Jumbo Visma – een akkoord hebben en dat is er niet.

Al kan Uijtdebroeks ook dwingende redenen inroepen voor een ontslag bij BORA-hansgrohe en volgens Thijs Zonneveld is die er wel degelijk, zo vertelt hij in zijn podcast In Het Wiel.

Tijdens de Vuelta liep het al fout bij BORA-hansgrohe. “Er werd alles aan gedaan om (teamgenoot) Vlasov voor Uijtdebroeks te laten eindigen. Zo ging Vlasov samen met Nico Denz op een gegeven moment hun eigen teamgenoot (Uijtdebroeks) aanvallen”, vertelt hij.

Uijtdebroeks zou binnen het team niet al te goed liggen. ”Door teamgenoten en ploegleiders zou hij worden behandeld als een soort nerdje. Dat was dan vooral omdat hij te fanatiek bezig was met andere dingen. Uijtdebroeks was veel bezig met zijn voeding aan het afwegen, vond de tijdritfiets niet aerodynamisch genoeg, vond de kleding niet goed genoeg en kocht bijvoorbeeld zijn eigen sokken.”

“Dat zou je als ploegleiding natuurlijk eigenlijk moeten toejuichen, maar voor BORA was hij te fanatiek. Of dat je voor je proefwerk een 10 haalt omdat je goed geleerd hebt en de rest van de klas je een sukkel vind”, gaat Zonneveld verder.

Het kwam volgens Zonneveld zelfs tot pestgedrag, met een ‘anti-Cian’-appgroep tijdens de Vuelta. “Zonder Uijtdebroeks erin, zodat ze over hem konden roddelen. Superkinderachtig.”

“Tijdens de rechtszaak zal dat ongetwijfeld naar buitenkomen. En het is een goede reden om weg te gaan en je contract op te zeggen. Het moeilijke is, gaat hij dit kunnen bewijzen? Hoeveel getuigen heeft hij? Is er een dossier? Ik heb er een aantal mensen over gesproken en ik denk dat er een reële kans is dat hij dit gaat kunnen bewijzen.”