Belgisch toptalent onthult wie zijn twee grote voorbeelden zijn

Gianluca Pollefliet (21) zet volgend jaar de stap naar WorldTour-ploeg Decathlon-AG2R. Bij de Franse ploeg wil hij zich vooral verbeteren en zijn eigen kans gaan.

Gianluca Pollefliet (21) verlaat de beloftenploeg van Lotto-Dstny en gaat zijn kans bij WorldTour-ploeg Decathlon-AG2R La Mondiale. Hij is vooral een sprinter, maar kan ook uit de voeten in de klassiekers.

Dat bewees Pollefliet dit jaar in de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften, die hij won. "Arnaud De Lie is een groot voorbeeld voor mij, maar Jasper Philipsen zeer zeker ook. Jasper was eerst ook een sprinter pur sang, maar ontpopt zich steeds meer tot klassiekerrenner", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Le Samyn of GP Denain

Pollefliet heeft ook duidelijke ambities bij zijn nieuwe ploeg, met ook een aantal wedstrijden die hij al aangestipt heeft. Onder meer in Le Samyn of GP Denain zijn neus aan het venster steken, is een ambitie.

"In de grotere koersen lijkt het me niet meer dan normaal om gewoon mijn steentje bij te dragen voor de ploeg. In een dienende functie rijden dus, met daarbij misschien eens kijken hoe ver ik kan geraken."