Eén iets blijft moeilijk voor Laura Verdonschot: "Het is frustrerend"

Laura Verdonschot kon nog eens winnen in Rucphen en werd in Essen derde. En dat had veel te maken met haar startpositie.

In het begin van het seizoen trok Laura Verdonschot naar Spanje en Portugal, waar ze in totaal zes keer op een rij won. Verdonschot won zo enkele plaatsen op de UCI-ranking, waardoor ze ook een betere startpositie krijgt.

In Rucphen en Essen pakte Verdonschot ook weer wat UCI-punten. Dat moest, omdat ze vorig jaar de Wereldbeker in Val di Sole reed, en die dit jaar weer verloor door die manche van de Wereldbeker over te slaan.

Startpositie

"Ik had de UCI-punten hard nodig en ik weet dat ik het vooral van deze crossen moet hebben", zei ze achter de cross in Essen. En haar startpositie, op de eerste rij, hielp daarbij stevig. Want in de Wereldbeker speelt haar dat bijvoorbeeld parten.

"Mijn aanzet is goed, dat bewijs ik in Essen. In de Wereldbekers start ik vanop de tweede rij. In dat gedrum is het lastig om mijn plaats af te dwingen", stelt Verdonschot nog.

"Daardoor verlies ik in de eerste twee ronden al de cross. Als je mijn rondetijden bekijkt, dan rij ik dik in de top tien. Maar daar koop je niets mee. Het is frustrerend, maar vanuit de ploeg blijven we erop werken."