Evenepoel en Kopecky er wél op te zien maar Wout van Aert ontbreekt volledig: "Tijd aan de top kapitaliseren"

Wout van Aert is de grote afwezige. Hij ontbreekt in tegenstelling tot Remco Evenepoel en Lotte Kopecky volledig in de campagne van Team Belgium in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs.

Van Aert pakte nochtans zilver in Tokio, maar is niet de enige grote Belgische naam die daar eremetaal veroverde en ontbreekt op de vaak vertoonde affiche in de olympische camagne. Daar is een reden voor. De wielersport wort wél vertegenwoordigd op de affiche door Remco Evenepoel en Lotte Kopecky.

Dat vraagt om een woordje uitleg. "Om te beginnen is elke atleet een ambassadeur voor Team Belgium, maar soms zijn de belangen door individuele partnerships niet makkelijk verenigbaar", zegt Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC, in Het Laatste Nieuws.

GEEN BEZWAAR BOIC NA BESLUIT VAN AERT & CO

"Dat is nu eenmaal the game vandaag de dag. Als ex-atleet weet ik ook dat je de tijd die je aan de top staat moet trachten te kapitaliseren. En ja, het is spijtig dat we niet al onze toppers kunnen uitspelen, maar ik heb nul bezwaren dat ze er niet op inspelen." De meest prominente sporter in de camagne is gymnaste Nina Derwael.