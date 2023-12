Hoe het contact tussen Wout van Aert en andere Belgische crosser verloren ging: "Zo'n vedette geworden..."

Dat Wout van Aert uitgroeide tot een vedette in de wielersport, heeft zo zijn gevolgen. Een Belgische crosser en tevens ex-ploegmaat van Van Aert heeft nu niet echt meer contact met hem.

Als er naast Wout van Aert voorbije zaterdag in Essen nog een populair figuur was, dan was het wel Tom Meeusen. De man van Athletes for Hope werd twaalfde in zijn thuiscross. Meeusen heeft het bij In De Leiderstrui over zijn band met Van Aert, de winnaar van die wedstrijd.

"Wout heeft in de jeugdcategorieën bij Telenet-Fidea gereden. Toen zat ik al in de eliteploeg", rakelt Meeusen de periode op waarin ze ploegmaats waren. "We kennen elkaar wel goed, al is hij de laatste jaren zo'n vedette geworden dat ik hem niet meer spreek."

© photonews

Het contact is dus toch wel wat verloren gegaan, maar het respect voor de wielerkampioen Van Aert is natuurlijk wel aanwezig. "Het is meer dat ik via de televisie zie wat voor schitterende dingen hij zoal doet."