Mathieu van der Poel wordt helemaal niet op zijn woord geloofd: "Dat gaan die mannen nooit doen"

Het woord van Mathieu van der Poel, daar hou je maar beter rekening mee. Al gelooft niet iedereen dat een winter zonder cyclocross er zit aan te komen, terwijl hij onlangs deed uitschijnen dat dat in de toekomst misschien wel eens een optie is.

Wielerkrant sprak met enkele veldritfans over de meer beperkte aanwezigheid van Van der Poel en Van Aert in het veld. Ook bij die laatste valt op dat er in zijn programma gesnoeid is. "Hij gaat minder crossen, hé", zegt Dirk De Booser over Wout. Logisch, vindt Paul Liekens. "De weg is lucratiever. Daar verdien je meer, hé."

Pieter Van Kerckhoven zoekt de verklaring bij het sportieve aspect. "Ook gewoon: het palmares begint te tellen, hé. Hij heeft gezien dat Mathieu van der Poel wat minder vaak reed vorig jaar. Vroeger reed die ook alles en dan heeft hij eens een dip gehad."

© photonews

Van der Poel heeft dus laten verstaan dat hij het ook wel prettig zou vinden om eens een winter in Spanje te blijven. Dat staat gelijk aan het skippen van het veldritseizoen. "Overslaan, dat gaan die mannen nooit doen. Die gaan altijd wel die prikkel willen hebben", rekent Van Kerckhoven erop dat Wout en Mathieu de cross niet lossen.

"Een hele winter overslaan, dat zal nooit gebeuren. Zeker in die kerstperiode gaan die mannen wel rijden." De zeven wereldtitels van Erik De Vlaeminck evenaren kan nog een uitdaging zijn voor Van der Poel. "Mathieu heeft al vijf wereldtitels. Hij kan nu voor de zesde gaan en daarna voor de zevende. Voor de rest is er niet veel meer te bereiken."