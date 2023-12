'Nieuw pestverhaal over Cian Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe duikt op'

Werd Cian Uijtdebroeks gepest bij BORA-hansgrohe? De verhalen over de jonge Belg bij het Duitse team blijven maar opduiken.

De bal ging dinsdag aan het rollen toen journalist Thijs Zonneveld in zijn podcast In het Wiel stelde dat er tijdens de Vuelta een groepje op WhattsApp zou zijn geweest zonder Uijtdebroeks, waarin zijn ploegmaats over hem roddelden.

Dat ontkende de ploegleiding van BORA-hansgrohe wel bijna onmiddelijk, maar er duiken ook nog andere verhalen op over pestgedrag. En die zouden al heel vroeg begonnen zijn, bij zijn debuut bij de ploeg.

Ontgroeningsritueel

Volgens HLN zou Uijtdebroeks bij een ontgroeningsritueel bier hebben moeten drinken. Maar de 20-jarige Belg drinkt geen alcohol en zou ook geweigerd hebben om het op te drinken. Maar de drank zou hem opgedrongen zijn.

Een andere bron vertelde dan weer een heel ander verhaal over het ontgroeningsritueel. Enkele ploegmaats zouden water in de bierflesjes gedaan hebben om Uijtdebroeks te beschermen.