Patrick Lefevere mag zich stevig in de handen wrijven na een opsteker van formaat

De vrouwenploeg waar Lefevere zijn schouders heeft onder gezet zal volgend jaar die naam dragen. Met die samenwerking gaat veel ambitie gepaard en het was dan ook de bedoeling om met het team de stap naar het hoogste niveau te zetten. Op dat vlak is er goed nieuws uit de bus gekomen.

De UCI heeft de 15 WorldTour-ploegen uit het vrouwenpeloton voor 2024 bekendgemaakt. De ploeg die dit jaar nog bekend stond als AG Insurance-Soudal Quick-Step maakt daar deel van uit. Dat betekent dat het team een promotie maakt.

🚴‍♀️ In 2018, we started with a solid foundation and the underlying thoughts of helping women’s cycling to grow. Now it is time to put the roof on and give young riders opportunities to grow at their own pace. 🌟



We are ready for the next step, we are ready for the World Tour! 🚀 pic.twitter.com/5uqEd2CDEU