Paul Herygers trekt het boetekleed aan nadat 'vogelzaad-uitspraak' kritiek oplevert en komt met excuses

Paul Herygers zit niet verlegen om een sappige uitspraak tijdens de cross. Bij de 'vogelzaad-uitspraak' ging het over de Britse crosser Cameron Mason.

Dat leverde een klachtenbrief op en die werd behandeld in het VRT-programma Iedereen Beroemd. Een vriendelijke brief wel, want eerst werd het respect geuit voor de crossers en voor het commentaar van Ruben Van Gucht en Paul Herygers. Al had laatstgenoemde dus wel een snaar geraakt.

Het gaat over zijn commentaar bij een dipje van Cameron Mason in de Wereldbekercross van Dendermonde: "Het is helemaal op voor hem. Had hij maar een stukje vlees gegeten, dan had het misschien wat verder kunnen reiken. Als veganist schiet er niet veel meer over. Geen melk, normaal gezien geen eieren. Wat vogelzaad."

BEFAAMDE UITSPRAAK VAN HERYGERS

U kan het al raden: de kijker die de brief schreef is ook een veganist. "Ik heb er wel wat spijt van", zegt Paul Herygers over zijn befaamde uitspraak. "Uiteindelijk had ik het moeten weten. Mijn vroegere masseur, Gust Schoeffers, at ook altijd vogelzaad en hij kon heel de dag masseren. De ene na de andere, van 's morgens tot 's avonds."

Dat moet dus nog ergens in het achterhoofd van de voormalige wereldkampioen veldrijden gezeten hebben. "Respect en mijn excuses voor wat ik verteld heb", richt die zich tot de kijker in kwestie.