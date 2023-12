Pesterijen moeten doorstaan, maar deze Belg is net erg lovend over Uijtdebroeks: "Een toptalent dat heel extreem leeft"

Cian Uijtdebroeks is de man die vol in de schijnwerpers staat. Wie had kunnen denken dat pesterijen deel uitmaakten van het leven van de man die zo vaak een glimlach op zijn gezicht toverde.

Maar dus niet altijd. Zijn voormalige ploegleider Jean-Pierre Heynderickx was geshockeerd over het nieuws dat Uijtdebroeks gepest zou zijn bij BORA-hansgrohe. De Belg getuigt bij Het Laatste Nieuws ook over de persoonlijkheid Cian Uijtdebroeks. "Cian is Cian. Een toptalent dat heel extreem leeft en gedreven en passioneel bezig is met zijn vak", zo omschrijft Heynderickx zijn ex-pupil. "En op zoek gaat naar alle ‘marginal gains’, alle extra procentjes op gebied van training, voeding, verzorging... En niets aan het toeval wil overlaten." UIJTDEBROEKS LAAT NIETS AAN TOEVAL OVER Dat gaat inderdaad behoorlijk ver. "In december weet hij bij wijze van spreken al perfect wat hij volgend seizoen gaat doen, wanneer hij op stage trekt enzovoort. Da’s een houding die je hem volgens mij niet kwalijk kan nemen." Al is dat bij BORA-hansgrohe dus blijkbaar wel gebeurd.