Sportman van het Jaar Remco Evenepoel trakteert zijn fans nog op heerlijk toemaatje aan einde van wielerseizoen

Zijn ploeg Soudal Quick-Step laat op sociale media weten dat het mogelijk is om mee te doen aan een virtuele Fan Ride met onder andere Remco Evenepoel. Naast de Belgische kampioen zal ook zijn Deense ploegmaat Kasper Asgreen van de partij zijn.

Het is een evenement dat gehouden zal worden op het virtuele wielerplatform BKool. Bedoeling is dus om Evenepoel en Asgreen te vergezellen voor een ritje op de rollen. Dit zal woensdagavond om 17u plaatsvinden, geïnteresseerden weten dus wat gedaan.

One more @BKOOL_es Fan Ride this month!



Join @k_asgreen & @EvenepoelRemco Wednesday evening at this link ➡️ https://t.co/KV4j5Ljgsm and you’ll get one month free and 20% off FOREVER 🤩 pic.twitter.com/7DzKieWuR3