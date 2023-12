Sven Nys doet het beperkte kerstprogramma van Thibau Nys uit de doeken

Thibau Nys is momenteel in Spanje aan het werken aan zijn terugkeer in het veld. Zijn vader Sven Nys heeft ondertussen zijn kerstprogramma bekendgemaakt.

Na de Wereldbeker in Flamanville gaf Thibau Nys aan dat zijn batterijen helemaal leeg waren. Hij trok daarna op stage met wegploeg Lidl-Trek, om opnieuw aan zijn vorm te werken. En dat lukt goed. Nys zou normaal gezien al terugkeren in de Wereldbeker van Namen, komende zondag. Maar die cross slaat Nys ook over, om nog een week extra te kunnen trainen in de Spaanse zon. Kerstprogramma Thibau Nys Ondertussen maakte Nys al bekend dat hij in de Wereldbeker van Antwerpen, op 23 december. Daar staan ook Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock voor het eerst samen aan de start. Vader Sven Nys maakte op X ook de rest van het kerstprogramma van zijn zoon bekend. Thibau Nys rijdt ook nog in Gavere (26/12), Diegem (28/12), Baal (01/01), Koksijde (04/01) en Gullegem (06/01). Nys laat dus Mol (22/12), Heusden-Zolder (27/12), Loenhout (29/12), Hulst (30/12) en Zonhoven (07/01) aan zich voorbijgaan. Wedstrijdplanning voor de kerstperiode van @thibau_nys4 @Baloise_Trek

Antwerpen, Gavere, Diegem, Baal, Koksijde, Gullegem. pic.twitter.com/xmFq0Pb2vm — Sven Nys (@sven_nys) December 13, 2023