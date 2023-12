Thibau Nys geeft zichzelf punten en duidt grote persoonlijke teleurstelling aan: "Geen rekening mee gehouden"

Thibau Nys heeft de batterijen toch al enigszins kunnen opladen. Hij had een grote persoonlijke teleurstelling opgelopen en daar is het nu van bekomen.

Op stage met zijn ploeg op de weg Lidl-Trek heeft Thibau Nys weer de rust gevonden, nadat het eerste deel van het veldritseizoen al uitdraaide op een echte rollercoaster. Bij Het Laatste Nieuws blikt Nys junior daar op terug. "Het was een heftige overgang van weg naar veld, maar ik verteerde die beter dan verwacht. Ik vlóóg echt."

Alleen: dat vliegen bleef niet duren. "In Flamanville stapte ik met een leeg gevoel van de fiets, zowel fysiek als mentaal. Met zo’n zware terugval had ik geen rekening gehouden. Waar ik mijn eerste crossluik na vijf, zes weken nog 10/10 zou hebben gegeven, viel dat nadien terug tot 7,5."

DALEND NIVEAU HARD VOOR THIBAU NYS

Het was dus toch wel even met zijn gezicht tegen de muur lopen. "Ik haalde niet meer hetzelfde niveau en dat ervaarde ik als een persoonlijke teleurstelling." Nys heeft zichzelf nu alweer teruggevonden in Calpe, zo verklaart hij. Dat is veelbelovend voor de rest van het crossseizoen.