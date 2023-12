Het Wout van Aert-effect valt echt helemaal niet te ontkennen: "Dat maakt niet veel uit"

Wout van Aert is echt helemaal terug en dat mag iedereen geweten hebben. Het effect van zijn wederoptreden in het veldrijden kan niet ontkend worden.

Wellicht niemand die dat beter weet dan Jens Adams, die in Essen tweede werd na Van Aert. In principe krijgt de nummer 2 na een cross ook wel veel aandacht, maar deze keer was een overtal aan microfoons, camera's en telefoons van de aanwezige pers voorzien voor Wout van Aert.

Haast alle aandacht naar Van Aert dus. "Dat maakt mijn op zich niet veel uit, eigenlijk", ligt Jens Adams er niet meteen wakker van. "Ik sta toch niet zo graag in de belangstelling, maar ik sta wel graag op het podium." En zeker in een cross met Van Aert aan de start, heeft dat nog wat extra cachet.

PODIUMFOTO MET VAN AERT PLEZIERT SPONSORS ADAMS

"Het is wel zo dat Wout met veel aandacht gaat lopen als hij meedoet. Natuurlijk: als de foto van het podium op internet staat, zijn de sponsors ook wel heel tevreden dat dat wat meer wordt opgepikt." En dat is dus ook zichtbaar het geval.