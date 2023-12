Niet iedereen heet Van Aert of Van der Poel: "Een grote leerschool voor Thibau Nys"

Thibau Nys stoomt zich in Spanje klaar voor de kerstperiode in het veld. Maar met de Grote Drie aan de start moeten we misschien niet al te veel van hem verwachten.

Thibau Nys verbaasde de veldritwereld en zichzelf met zijn drie overwinningen in het begin van het veldritseizoen. In Beringen, Waterloo en op de Koppenberg triomfeerde Nys drie keer.

De verwachtingen stegen gigantisch, zeker omdat Nys na Van der Poel en Van Aert de jongste winnaar van een manche in de Wereldbeker werd. En als 20-jarige een klassieker zoals de Koppenbergcross te winnen.

Maar na zijn zeges kon Nys die verwachtingen niet meer echt inlossen. Op het EK gaf hij op, in Niel werd hij 27ste. Daarna volgden er wel opnieuw noteringen in de top tien in Troyes, Dublin en Boom.

In Flamanville stond Nys weer helemaal bij af met een 19de plaats. Zijn batterijen waren helemaal leeg. Die laadt hij momenteel op in Spanje. In de kerstperiode rijdt Nys nu zes van de elf crossen.

Een leerschool

Daar staan ook Van der Poel en Van Aert in de meeste crossen aan de start. Meedoen voor de overwinning lijkt dan ook niet meer de ambitie te zijn. En dat moet ook niet. Het podium zou al een overwinning zijn.

Nys werd al gezien als een nieuwe Van Aert of Van der Poel, maar zijn terugval bewees nog eens hoe uitzonderlijk het niveau van de Grote Twee was. Niet iedereen kan op zijn 20ste of 21ste al wereldkampioen worden.

Voor Nys mag alles en moet niets meer dit seizoen. Hij heeft zijn overwinningen al beet, niemand pakt hem die nog af. Het BK is nog een kans, zeker omdat hij nu een stevigere basis legt op stage en misschien iets frisser zal zijn.

Dit seizoen was voor Nys gewoon een grote leerschool. De stap van de beloften naar de profs zetten en meteen elke week meedoen voor de prijzen is lastig. Tenzij je natuurlijk Van Aert of Van der Poel heet.