Nu al lijkt het een comeback in stijl te worden voor Mathieu van der Poel en daar heeft dit alles mee te maken

Iedereen verlekkert zich op een comeback in stijl voor Mathieu van der Poel. Die zit er sowieso aan te komen, welke uitslag hij ook bijeen rijdt bij zijn terugkeer in het veldrijden.

Van der Poel tekent zaterdag al present in Herentals en zal daar als wereldkampioen veldrijden fijntjes uitgedost verschijnen. Daar hoort uiteraard een regenboogtrui bij, maar VDP beschikt ook over nieuw schoeisel dat de moeite is, meldt Wielerflits.

Het heeft foto's bemachtigd van de nieuwe schoenen van Van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck zal deze winter rondrijden op gepersonaliseerde kicksen van Shimano. Zijn eigen naam staat er dus ook op en ook de vermelding Hoogerheide 2023, uiteraard een verwijzing naar de wereldtitel die hij in eigen regio behaalde.

VERWIJZINGEN NAAR WERELDTITEL VAN DER POEL

Dat is overigens niet het enige aspect dat hierop alludeert. Shimano heeft in zijn design ook een trap-vorm voorzien, een verwijzing naar de Stairway to Heaven in Hoogerheide. Nu nog afwachten of Van der Poel ook dit design verkiest om de cross in Herentals mee te betwisten.