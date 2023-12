Op de eerste rij voor totaal onverwacht gloriemoment van Zdenek Stybar: "Ik weet niet wat er gebeurde"

Zdenek Stybar is nog altijd geen profrenner af. Zelfs een onverwacht gloriemoment was hem onlangs wel gegund. Een aanzet naar meer?

In principe zwaait Stybar na dit jaar af, al bestaat daar nog altijd wel enige ondiudelijkheid over. De Tsjech is onlangs alvast opnieuw in het veld gedoken. De laatste jaren heeft de drievoudig wereldkampioen veldrijden altijd nog wel een beperkt crossprogramma gereden, weliswaar zonder in de buurt te komen van zijn beste niveau.

Zelf zegt Stybar de voorbije seizoenen veel last gehad te hebben van de rug. Als dat probleem verholpen is, zit er misschien nog wel al iets mooi in. Groot was de verrassing alleszins voorbije zaterdag in Essen toen Stybar in het begin prominent in beeld reed op kop en er met enorme lenderukken de pees oplegde.

© photonews

Het was dan wel een kort 'moment de gloire', maar podiumman Thijs Aerts keek er wel van op. "De start in zijn geheel was niet optimaal. Mijn start zelf was heel goed, maar ik weet niet wat er gebeurde. Stybar kwam van achteruit en het tempo ging even heel snel de hoogte in."

"Ik had niet verwacht dat ze die eerste momenten zo snel gingen starten", maakte dat intermezzo van Stybar toch wel indruk. De ex-renner van Soudal Quick-Step sloot de cross af op een achttiende plek. Thijs Aerts daarentegen werd nog derde. "Ik kon snel opschuiven en kon na twee-drie ronden vooraan aansluiten."