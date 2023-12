Prijzenjacht gaat verder: Wielrennen wint ook op Vlaams Sportjuweel

De wielrennerij blijft de prijzen opstapelen. Na de trofee voor Sportman en Sportvrouw van het Jaar blijft ook het Vlaams Sportjuweel in het wielrennen.

Vorige week kroonden Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zich al tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Ook het Sportjuweel gaat dit jaar naar het wielrennen.

Lotte Kopecky is de winnaar, zij was genomineerd naast judoka Matthias Casse en de Belgian Cats. Zij volgt Remco Evenepoel op de erelijst op.

Haar broer Hannes nam de trofee in ontvangst van Vlaams Minister van Sport Ben Weyts, Kopecky is momenteel op stage in Spanje.

De winnaars werden gekozen via een stemming op de website van Sporza wat goed was voor een derde van de stemmen. De Stuurgroep Topsport bepaalde de rest van de punten.