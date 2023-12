Remco Evenepoel stelt waarom hij Calpe boven Andorra en Monaco verkiest

Remco Evenepoel is al een hele tijd in Spanje om zich voor te bereiden op het nieuwe wielerseizoen. En hij koos ook bewust voor Calpe.

Heel wat renners zijn deze winter naar Spanje getrokken om in het warme weer te gaan trainen. Onder meer Remco Evenepoel deed dat ook deze winter. Daar kwam hij onder meer ook Mathieu van der Poel tegen.

Ongeveer een jaar geleden kocht Evenepoel ook een appartementje in het Calpe. Maar Evenepoel koos ook bewust voor Calpe, terwijl veel andere renners voor Andorra of Monaco kiezen.

Dat heeft Evenepoel ook overwogen, maar toch koos de Belgische kampioen bewust voor het Spaanse Calpe. "Calpe is over het algemeen idealer. Twee uur vliegen, daarna nog één uurtje met de wagen. Het is gemakkelijker om vrienden en familie te ontvangen", zegt hij bij HLN.

"Het heeft zeker niets met belastingen te maken, dan zou ik veel beter ergens anders gaan wonen. Ik heb het gevoel dat ik daar beter kan trainen. Ik kan er beter in mijn zone blijven. Me richten op de grote doelen", stelt Evenepoel nog.